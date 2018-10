Tribunale, dissequestrato il parcheggio. Ma resta aperto solo fino alle 16

BRINDISI - Dissequestrata l'area destinata a parcheggio, accanto al Palazzo di giustizia di Brindisi. Il gip ha restituito la zona al Comune e da lunedì, 8 ottobre, sarà possibile posteggiare le auto sino al pomeriggio, con gestione nuovamente affidata alla Multiservizi: le prescrizioni imposte sono tali, per cui il parcheggio potrà restare aperto solo dalle 8 alle 16. E' prevista una tariffa unica, pari a due euro per l'intero arco di apertura oppure il ticket di 50 centesimi per ogni ora di sosta.

Previsti un parchimetro e la presenza di un dipendente della Sarà gestito da un dipendente della società partecipata. Grazie alla collaborazione interassessorile tra Elena Tiziana Brigante, Cristiano D’Errico e Mauro Masiello, rispettivamente con delega a Trasporti, Bilancio e Affari legali, è stato possibile riaprirlo nel più breve tempo possibile", spiegano da Palazzo di città.