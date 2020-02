Bronx, le decisioni del Riesame: Cosimo Saponaro torna a casa

CAROVIGNO – Ha ottenuto i domiciliari il 40enne Cosimo Saponaro, di Carovigno, arrestato lo scorso 30 gennaio nell’ambito dell’inchiesta Bronx. Il tribunale del Riesame ha sciolto nel pomeriggio di oggi la riserva, accogliendo l’istanza tramite la quale l’avvocato Vincenzo Lanzillotti aveva chiesto, nei confronti del suo assistito, la revoca della misura cautelare o in alternativa la sostituzione della misura del carcere con quella dei domiciliari.

E’ stata rigettata, invece, analoga istanza presentata dallo stesso avvocato Lanzillotti nei confronti di Francesco Leo, 47 anni, di Carovigno, che resta in carcere. I due indagati sono accusati, in concorso fra loro, di aver tentato di estorcere a un imprenditore di Carovigno la somma di due euro per un metro quadro di ogni lavoro effettuato, e poi di 30mila euro.

Resta in carcere anche l’indagato Vincenzo Monna, 36 anni, di Carovigno, difeso dall’avvocato Giovanni Francioso. Monna è accusato di alcuni episodi di spaccio di cocaina e marijuana presumibilmente avvenuti fra i mesi di gennaio e febbraio 2020. Nei prossimi giorni il tribunale del Riesame si pronuncerà su altre istanze di scarcerazione presentate dai legali degli indagati coinvolti nell’inchiesta Bronx, condotta dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni.