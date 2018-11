Tromba d'aria a San Pancrazio Salentino: sventrata stazione di servizio

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Tromba d'aria a San Pancrazio Salentino nel pomeriggio di oggi, domenica 25 novembre 2018: il forte vento che ha soffiato nel Brindisino ha provocato una serie di danni, tra alberi sradicati, pali della luce abbattuti, tettoie scoperchiate e allagamenti.

La potenza delle raffiche ha sventrato una stazione di servizio a San Pancrazio, in via dei Garofani. In particolare è stato spostato un container prefabbricato adibito a ufficio. Fortunatamente, non ci sono stati feriti. Danni ingenti per il maltempo anche a Serranova e in modo particolare in contrada Grottamiranda.