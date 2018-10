Tromba d’aria nel Brindisino: paura e danni in serata

BRINDISI – Tromba d’aria anche nel Brindisino, dove l’allerta meteo resta arancione per le prossime 27 ore, tenuto conto delle raffiche di vento e della pioggia abbondante che nella serata di oggi hanno provocato una serie di danni. Non si registrano feriti, diverse le strade trasformate in fiumi, scantinati e abitazioni al pian terreno allagati, numerosi gli alberi caduti, franati alcuni muretti di cinta.

Il maltempo ha colpito soprattutto le zone di Oria e Latiano, dove si contano i danni maggiori, l’area di Francavilla Fontana e quella di Torre Santa Susanna. Decine le telefonate arrivate al centralino del comando provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi: dalle 20 sono impegnate tutte le squadre, incluse quelle dei distaccamenti. Eloquenti le foto delle strade di Latiano trasformate in torrenti dalla pioggia. Auto trascinate come fuscelli dal deflusso delle acque.

Il bilancio si potrà fare solo lunedì mattina, non solo nei centri colpiti dagli allagamenti, ma anche nelle campagne circostanti dove si temono devastazioni delle colture, e danni anche alla rete delle strade vicinali, ai muri a secco, agli alberi. meteo permettendo, ovviamente, perchè le raffiche di vento dai quadranti sud-occidentali e la pioggia dovrebbero persistere, stando alla protezione civile regionale.

A Latiano, in considerazione delle avverse condizioni meteo, il sindaco Cosimo Maiorano ha disposto la chiusura di tutte le scuole per la giornata di domani, 29 ottobre 2018. Analoga decisione è stata assunta dal primo cittadino di Torre Santa Susanna, Michele Saccomanno. La chiusura riguarda le "scuole di ogni ordine e grado". Resteranno chiuse anche le scuole a Oria, così come ha comunicato il primo cittadino Maria Lucia Carone.

La tromba d’aria ha raggiunto il versante brindisino, dopo aver colpito la zona di Manduria, dove è crollata la parte superiore della chiesa di San Michele Arcangelo: le raffiche di vento hanno scaraventato in piazza detriti, finendo sulla strada e sulle auto.

Allagamenti anche a Brindisi di città, in via Tor Pisana, via Amerigo Vespucci, con interruzini dell'energia elettrica in alcune zone. Nella frazione di Tuturano i vigili del fuoco sono intervenuti in seguito alla caduta di alberi e cavi di alta tensione. Numerosi gli alberi caduti anche sulla provinciale tra Latiano e Torre Santa Susanna.

Uno degli impegni urgenti di coordinamento del nuovo consiglio provinciale non potrà che essere la ripresa del lavoro di verifica della mappa del rischio idrogeologico, e delle criticità legate alle reti e ai sistemi di deflusso delle acque nei centri abitati e nelle campagne. Non c'è infatti speranza che questi bruschi mutamenti climatici possano estinguersi a breve termine, ma bisogna essere preparati al peggio.

Il servizio di Protezione civile della regione Puglia ha lanciato allerta anche per il rischio idrogeologico: “Persiste la fase di maltempo che sta investendo l’intero territorio italiano con fenomeni, anche di forte intensità, accompagnati ancora da venti di burrasca, che interesseranno principalmente i versanti adriatici con raffiche fino a tempesta e mareggiate lungo le coste esposte”, si legge nell’avviso.

“Si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sull’Arco ionico della nostra Regione con quantitativi cumulati moderati o elevati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”.