Troppe assenze a scuola, genitori degli alunni denunciati dai carabinieri

OSTUNI - Marito e moglie, residenti a Ostuni, sono stati denunciati per le eccessive assenze da scuola dei figli: nel primo quadrimestre sono stati assenti per 46 giorni su 96. I genitori sono accusati di " inosservanza agli obblighi di istruzione scolastica" per aver, "in concorso tra loro, omesso di avviare i propri figli di 6 e 10 anni, frequentanti rispettivamente la 1^ e 5^ classe elementare, senza giustificato motivo, oltre il limite consentito del 25 per cento di assenza, alle lezioni obbligatorie presso il Circolo Didattico "Giovanni XXIII" del luogo.

La dispersione scolastica rappresenta un problema particolarmente sentito che, oltre ad avere ripercussioni immediate sul profilo formativo, influenza anche l'evoluzione e il futuro dello studente. Infatti, coloro che hanno bassi livelli di scolarizzazione sono destinati a percorsi lavorativi instabili ed irregolari e maggiormente esposti ai rischi dell'esclusione sociale della devianza, o ad essere fagocitati dal mondo dell'illegalità.