Nascondeva nel seminterrato un'anfora d'epoca romana: denunciato

SAN DONACI – Nascondeva un’anfora di terracotta d’epoca romana nel seminterrato della sua abitazione. Un 58enne residente a San Donaci è stato denunciato per il reato di ricettazione e di violazione alla normativa sui beni di interesse artistico. La scoperta è stata fatta dai carabinieri della locale stazione, a seguito di un sopralluogo.

Il manufatto, in discreto stato di conservazione, ha dimensioni di 100 cm nella parte più ampia e un’altezza di 80 cm. Il reperto era contenuto all’interno di una scatola di cartone e risulta mancante di una delle maniglie poste ai lati, nonché di parte della bocca superiore. In relazione alla provenienza del reperto, il possessore non ha prodotto alcuna documentazione probatoria certificante la provenienza e il possesso.

Da una sommaria valutazione, considerata la presenza di tracce fossili superficiali, l’anfora rientra nei beni archeologici marini. E’ stata sottoposta a sequestro per gli ulteriori approfondimenti specialistici da parte dei militari dell’Arma della Sezione Archeologia del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Bari.