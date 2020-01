Trovata dai carabinieri con cocaina e “mannite”: denunciata

BRINDISI - I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Brindisi hanno denunciato una 31enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari durante un servizio mirato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno fermato e controllato la 31enne, trovandaola in possesso di due involucri in cellophane contenenti complessivamente 1,27 grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare sostanza da taglio del tipo “mannite”, un bilancino di precisione e la somma contante di 70 euro.