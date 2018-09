Trovata doppietta calibro 12 in scatolone di indumenti: denunciata una coppia

ERCHIE - I carabinieri della stazione di Erchie unitamente ai militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana, nel corso di specifica attività info-investigativa e a seguito di perquisizione domiciliare operata ad Avetrana (Ta) hanno denunciato un 45enne di Erchie unitamente alla convivente una 52 enne di Avetrana per detenzione di arma clandestina.

I militari nel corso della perquisizione domiciliare effettuata per la ricerca di armi e munizioni nel garage di proprietà del padre della convivente dell’erchiese, locale utilizzato in maniera esclusiva dalla coppia, su di uno scaffale addossato alla parete coperto da un telo, all’interno di uno scatolone dove c’erano indumenti femminili hanno trovato un accappatoio con all’interno un fucile a canne mozze. Si tratta di un’arma clandestina: doppietta ben lubrificata di marca “Acier Cockerill” calibro 12, priva di matricola perché punzonata con canna e calciolo mozzati. L’arma è stata sottoposta a sequestro. Sulla stessa sono in corso approfonditi accertamenti finalizzati a stabilirne la provenienza e se sia stata utilizzata per la commissione di qualche delitto.