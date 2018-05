Trovata Mercedes carbonizzata in una pineta: si indaga

CAROVIGNO – I carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di San Vito dei Normanni, al comando del tenente Alberto Bruno, hanno avviato le indagini per fare chiarezza su un incendio che ha riguardato una Mercedes trovata carbonizzata in una pineta di Santa Sabina, marina di Carovigno. A fare il rinvenimento gli agenti della Polizia locale. Al momento non è stato possibile individuare il numero di targa, quello che è stato accertato è che il veicolo non è collegato alla cruenta rapina perpetrata nella serata di ieri, lunedì 30 aprile, nel centro commerciale Le Colonne dove tre banditi armati di fucile, accetta e piede di porco, hanno messo a segno un colpo nella gioielleria sita nell’ipermercato Ipercoop seminando il panico.