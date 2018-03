Una tartaruga morta trovata anche sulla spiaggia di S.Lucia

BRINDISI - Non era l'esemplare rinvenuto in avanzato stato di decomposizione su una delle spiagge di Punta Penne, l'unica tartaruga marina morta giunta a riva sulla costa di Brindisi nelle ultime settimane. Un'altra Caretta caretta priva di vita è stata infatti scoperta sulla spiaggia di Santa Lucia da un dipendente del Ministero della Difesa. In questo caso la carcassa era in uno stato di conservazione migliore rispetto a quello di Punta Penne.

In queste settimane si sta osservando una elevata mortalità di tartarughe in Adriatico, e ciò potrebbe essere legato agli sbalzi termici delle acque, dovute alle mutevoli condizioni meteomarine. Ma ciò potrebbe essere stabilito dall'esame degli esemplari deceduti. Tra le altre, principali cause di morte, le attività di pesca professionale: le apnee prolungate dovute all'imprigionamento nelle reti a strascico, nei palangari o nei tramagli spesso non lasciano scampo alle tartarughe.