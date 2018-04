FASANO - I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Fasano hanno rinvenuto due auto provento di furto nei giorni precedenti in altri Comuni: un’Alfa Romeo Giulietta asportata in Alberobello, e unaFiat 500 Abarth rubata in Cisternino. Entrambe le vetture sono state restituite ai legittimi proprietari.