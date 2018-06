Trovate in un locale confezioni di carne senza tracciabilità: multa da 2mila euro

FASANO – Otto confezioni di carne senza documenti che ne attestano la tracciabilità: multa da duemila euro, per violazione della normativa sulla tracciabilità dei prodotti, per il legale responsabile di un locale del centro storico di Fasano. Il controllo è stato eseguito dai carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità di Taranto, su indicazione dell’Arma di Fasano. Sono in corso accertamenti al fine per verificare se il personale alimentarista sia in possesso o meno dei previsti attestati di formazione.