Trovate in via del Lavoro tre auto rubate il 6 aprile scorso

BRINDISI - Tre auto rubate sono state trovate a Brindisi, in via del Lavoro, nel quartiere Minnuta: due Fiat 500 e una Fiat Panda sono state rinvenute dagli agenti della sezione Volanti e sono state restituite ai proprietari che ne avevano denunciato il furto nella notte fra il 6 e il 7 aprile scorsi, in provincia di Taranto.

Il ritrovamento è stato possibile grazie all’ausilio delle nuove tecnologie di cui sono dotati ormai quasi tutti i mezzi della Questura, in particolare le Volanti.