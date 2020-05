Trovati con carico di rottami ferrosi senza le autorizzazioni: denunciati

FRANCAVILLA FONTANA - I carabinieri della stazione di Francavilla Fontana, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato un 22enne di San Pancrazio Salentino e un 76enne di Avetrana (Ta), per gestione non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi e non e deposito incontrollato di rifiuti speciali, pericolosi e non sul suolo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I due, nella mattinata di ieri, sono stati controllati in via per Grottaglie, a bordo di un autocarro Iveco Daily di proprietà e condotto dal 22enne, carico di rottami ferrosi, senza la prescritta autorizzazione. Il veicolo e il relativo carico sono stati sequestrati.