Trovati dai carabinieri mini escavatori, auto e furgone rubati

I furti di auto e mezzi da lavoro sono quasi all’ordine del giorno, per fortuna, però, anche i ritrovamenti di auto rubate da parte dei carabinieri non sono da meno. Nei giorni scorsi, come ormai accade da qualche tempo, sono stati ritrovati e restituiti ai proprietari due mini escavatori, tre auto e un furgone.

I mini escavatori, un Fiat Kobelco e Hitachi, erano stati asportati a Manduria (Ta) il 30 gennaio scorso in un cantiere di un'azienda di Andria (Ba) che si occupa di produzione di calcestruzzi, sono stati trovati in un casolare di campagna dai militari della stazione di Oria. A Fasano, i carabinieri del Norm hanno rinvenuto, l'8 febbraio, una Fiat 500, oggetto di furto, denunciato il 2 febbraio a Fasano.

A San Vito dei Normanni i carabinieri del Norm hanno rinvenuto, il 4 febbraio, una Opel Kadett, oggetto di furto, denunciato lo stesso giorno presso a San Vito dei Normanni. A Ceglie Messapica i carabinieri hanno rinvenuto, il 6 febbraio, un furgone Fiat Iveco 60C il cui furto è stato denunciato il 5 febbraio a Ceglie. A Torre Santa Susanna, l'11 febbraio, è stata trovata dai carabinieri una Fiat Panda il cui furto è stato denunciato l'8 febbraio a Oria.