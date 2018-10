Trovato con 50 grammi di hashish: arrestato per spaccio

BRINDISI – Trovato con cinquanta grammi di hashish. Quantità non compatibile con il consumo personale, ma con lo spaccio, accusa mossa nei confronti di Marco Morciano, 27 anni, di Brindisi, arrestato dai carabinieri nella serata di ieri, 9 ottobre 2018.

L’arresto

Il brindisino è finito nella rete dei controlli dei militari, impegnati nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nulla avrebbe detto ai carabinieri di fronte alla scoperta dell’hashish. Arresto in flagranza di reato, in attesa di essere convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi. Con possibile richiesta di processo immediato.

Il precedente

Morciano venne arrestato l’8 febbraio dello scorso anno per la rapina al punto Snai di via Sant’Angelo: patteggiò la pena a due anni, ebbe il riconoscimento del beneficio della sospensione e venne rimesso in libertà dal gup che accolse l’istanza di concordato presentata dalla penalista Daniela d’Amuri.

La rapina in bici

Agì da solo. Bandito solitario. Raggiunse il punto Snai in bici, una mountain bike, e una volta all’interno minacciò con una pistola i due dipendenti per ottenere l’incasso della giornata, quasi 250 euro. Determinanti per l’arresto lampo del brindisino, le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del centro: permisero di vedere bene il piumino usato dal bandito che agì da solo e di accertare che, così come avevano riferito i testimoni, prima lo aveva indossato dal lato di colore bordeaux per fare un sopralluogo dopo essere arrivato, poi lo girò indossandolo dal verso di colore grigio per la rapina. Il volto era nascosto da un cappellino. Gli indumenti furono ritrovati dagli agenti della Sezione Volanti e della Squadra Mobile di Brindisi a distanza di 200 metri dal centro Snai, lanciati a terra nel tentativo di fuggire. Morciano venne raggiunto in via Appia, nei pressi di un altro centro Snai.







