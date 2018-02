Trovato corpo senza vita in un'aiuola dell'ospedale: polizia sul posto

BRINDISI - Il corpo senza vita di una persona per ora ancora da identificare è stato scoperto stamani (martedì 27 febbraio) in un’aiuola nei pressi del reparto di Radioterapia dell'ospedale Perrino di Brindisi. Del fatto è stato immediatamente informato il personale del Posto fisso di polizia dell’ospedale che si è recato sul posto insieme ai soccorritori del 118 che però, purtroppo, non hanno potuto fare altro se non effettuare una constazione di decesso. Potrebbe trattarsi di un suicidio tramite impiccagione ma si attende l’arrivo del pm di turno per l’identificazione della salma e per tutti gli accertamenti del caso.

La salma è stata rimossa e portata nella camera mortuaria dell'ospedale in attesa dell'ispezione cadaverica, al momento non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. Da quanto si apprende da fonti non ufficiali si tratterebbe di un 33enne di origini albanesi.