Trovato con macchina per la raccolta delle olive rubata: denunciato

SAN DONACI - Un 61enne di San Donaci è stato arrestato dai carabinieri di San Donaci per ricettazione. I militari a seguito di un controllo, hanno trovato l’uomo in possesso di una macchina agricola per la raccolta delle olive, a motore a scoppio, priva di targa e di telaio. Gli accertamenti sulla stessa hanno evidenziato che era stata rubata e denunciata per furto qualche giorno prima da un agricoltore 55enne del luogo. L’attrezzo agricolo è stato restituito al legittimo proprietario.