Trovato per strada con marijuana nascosta negli slip: denunciato

BRINDISI – Un 45enne di Brindisi è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stanza stupefacente perché trovato con marijuana nascosta negli slip.

L’uomo è incappato in un controllo del territorio attivato dai carabinieri del Nucleo investigativo di Brindisi: è stato fermato nel centro storico. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di un involucro in cellophane contenente 52 grammi di marijuana occultato negli slip. La successiva perquisizione effettuata nella sua abitazione ha permesso di rinvenire ulteriori 3 grammi della stessa sostanza occultati in un pacchetto di sigarette, il tutto sottoposto a sequestro.