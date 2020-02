Intascano 700 euro per una falsa polizza assicurativa: denunciati

BRINDISI – Si sono fatti versare 700 euro per la stipula di un contratto assicurativo con l’intestazione di una nota società del ramo, ma era tutto falso. I carabinieri della stazione di Tuturano hanno identificato e denunciato i presunti autori di una truffa perpetrata ai danni di una donna del posto. Si tratta di due uomini: uno residente in Campania, l’altro in Lombardia, entrambi già noti alle forze dell’ordine per reati specifici.

In particolare, uno dei due indagati ha contattato la donna, convincendola a stipulare due contratti assicurativi per veicoli e versare, quindi, la somma di circa 700 euro, mediante transazione su una carta prepagata “Postepay”, risultata poi intestata al secondo individuo. Il contratto di assicurazione Rca, però, era del tutto falso.

I consigli dell'Arma

A tal proposito i carabinieri sensibilizzano tutti alla massima prudenza, allo scopo di non incappare in simili raggiri. In genere le vittime predilette sono persone anziane anche non è sempre così, sovente la vittima è una persona che non ha particolare dimestichezza con l’utilizzo del computer. Il malintenzionato che si presenta alla porta, di solito, è elegante e particolarmente gentile, mentre quando il contatto avviene al telefono, come in questo caso, l’interlocutore-truffatore risulta convincente e apparentemente competente. E’ assolutamente sconsigliabile effettuare pagamenti con forme non usuali (contanti, carte ricaricabili, operatori di money transfer, ecc.) se non si ha una conoscenza diretta della persona e della transazione. In caso di dubbio, si consiglia di contattare le forze dell’ordine.