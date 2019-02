Condannato per truffa, ex dipendente del Comune evade dai domiciliari

TUTURANO - Un ex dipendente del Comune di Brindisi, ai domiciliari per una condanna per truffa, è stato sorpreso fuori dalla sua abitazione e per questo è accusato di evasione: la contestazione è stata mossa nei confronti di Salvatore Fortunato, 68 anni, di Tuturano.

Attualmente sta espiando la pena detentiva in regime di detenzione domiciliare di 8 mesi di reclusione per il reato di truffa ai danni dello Stato. I fatti risalgono al gennaio del 2013, quando lavorava alle dipendenze del Comune di Brindisi, presso la delegazione di Tuturano in qualità di lavoratore socialmente utile e si era arbitrariamente allontanato dagli uffici. Nella circostanza, venne sorpreso all’interno dell’associazione Pro-Loco, seduto ad un tavolo intento a giocare a briscola unitamente ad altre tre persone del luogo. A seguito dell’arresto odierno espletate le formalità di rito l’arrestato è stato condotto nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari.

