Truffa on line dopo vendita di un Apple watch: due denunce

LATIANO - I Carabinieri della stazione di Latiano hanno denunciato per truffa un 35enne e una 22enne residenti in provincia di Pescara, perché dopo aver messo in vendita un “Apple Watch” su una piattaforma commerciale on-line al prezzo di 280 euro, hanno riscosso la somma mediante transazione su carta prepagata “poste-pay” intestata all’uomo, senza consegnare l'orologio.

A sporgere denuncia è stato un uomo di 50 anni di Latiano.