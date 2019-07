Vende on line smartphone per 3mila euro ma non li spedisce: denunciato

SAN DONACI – Un bracciante agricolo di San Donaci di 53 anni è stato denunciato per truffa continuata per aver venduto on line smartphone a sette persone senza spedirli.

I fatti risalgono a novembre scorso, l’uomo ha riscosso dalle vittime del raggiro, tramite bonifico, il corrispettivo in denaro richiesto, ammontante complessivamente a 3.011,50 euro senza mai inviare la merce. Le vittime si sono rivolte ai carabinieri dopo diversi e inutili tentativo di contattare telefonicamente il venditore.