Truffa online con stufa a pellet: scoperto e denunciato

TORRE SANTA SUSANNA - I carabinieri della stazione di Torre Santa Susanna hanno denunciato in stato di libertà un 26enne di Palma di Montechiaro (Agrigento) per truffa. L'attività d’indagine scaturisce dalla querela sporta nel marzo 2019 da una 42enne di Torre. L’uomo denunciato vendeva inverosimili “stufe a pellet” attraverso internet utilizzando il sito commerciale “subito.it”, e si è appropriato di 420 euro, inviati dalla vittima tramite bonifico bancario per l’acquisto di una stufa, ma senza mai recapitare la merce.