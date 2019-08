Aveva un lavoro, ma percepiva il reddito di cittadinanza: denunciata

SAN MICHELE SALENTINO – Percepiva il reddito di cittadinanza, nonostante svolgesse, in nero, il lavoro di badante. Una 58enne di San Michele Salentino ha tentato di ingannare lo Stato, ma i carabinieri della locale stazione hanno svelato il raggiro. La donna è stata denunciata a piede libero per false dichiarazioni e omessa comunicazione delle variazioni di reddito, nonché truffa aggravata.

La 58enne nei mesi scorsi aveva seguito la procedura prevista dalla legge per presentare domanda di accesso al reddito di cittadinanza. Uno dei requisito fondamentali, come noto, è quello di non prestare alcuna attività lavorativa. Ma la 58enne, in realtà, un lavoro lo svolgeva, anche se non dichiarato.

La pratica dunque è andata avanti fino al via libera. La richiesta presentata dalla donna rientrava fra le 7.661 andate a buon fine in provincia di Brindisi (dato più basso di tutta la Puglia). A San Michele, in particolare, si registrano 78 percettori del reddito di cittadinanza.

Ma la legge prevede anche accurati controlli sulla posizione dei fruitori del sussidio. E così i carabinieri, tramite gli accertamenti del caso, hanno appurato che la donna ha percepito indebitamente dal mese di maggio 2019 il reddito di cittadinanza per un ammontare mensile di 600,58 euro, incassando indebitamente 1801,74 euro, nonostante è stato accertato che espleta altra attività lavorativa.