Ricettazione, truffa e falso in scrittura privata: condanna definitiva e arresto

ORIA - Condanna diventata definitiva per i reati di ricettazione, truffa e falso in scrittura privata, a carico di Erminio Palmisano, 57 anni, di Oria, e arresto ai domiciliari: deve espiare la pena di un anno, mesi 11 e giorni 10 di reclusione, stando al provvedimento di esecuzione per la carcerazione emesso dall’ufficio Esecuzioni della Procura della Repubblica di Brindisi. I reati contestati si riferiscono al periodo di tempo compreso tra il 2008 e il 2016.