Truffa: arrestati l'ex veggente Sveva Cardinale e il marito

BRINDISI – Marito e moglie sono stati arrestati dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanzia di Brindisi nell’ambito di una operazione su una truffa ai danni di numerose persone residenti in tutto il territorio nazionale. I due, insieme ad altre persone indagate a piede libero, devono rispondere del reato di associazione per delinquere finalizzata alla truffa.

Ex veggente diventato show girl

Si tratta della show girl Sveva Cardinale, nuova identità acquisita nel 2014, dopo un cambio di sesso, dal brindisino Paolo Catanzaro, e di suo marito, Francesco Rizzo. Della presunta truffa ordita da Sveva Cardinale si è occupata di recente la trasmissione delle reti Mediaset “Le Iene”, attraverso una serie di servizi. Si tratta di una storia che affonda le sue radici nei primi anni ’90, quando Paolo Catanzaro (foto a destra), ancora minorenne, radunava centinaia di fedeli in una chiesetta situata in contrada Uggio, a 15 chilometri da Brindisi, dove affermava di assistere ad apparizioni della Madonna.

Le asserite apparizioni sono andate avanti fino ai primi anni del 2000. In questo arco temporale, stando alle denunce sporte da diverse vittime, la Cardinale, oggi 43enne, avrebbe raccolto ingentissime somme di denaro in cambio di miracolose guarigioni. In un’intervista rilasciata a “Le Iene” la stessa respinse le accuse mosse nei suoi confronti, bollandole come "calunnie". Nel frattempo Paolo Catanzaro-Sveva Cardinale è stato anche scomunicato dalla Chiesa.

Nel novembre 2015 la Cardinale fu ospite della trasmissione di Rai Uno "La Vita in diretta, raccontando alla conduttrice, Barbara Parodi, della sua decisione di cambiare sesso. In quella intervista non si fece alcun cenno ai trascorsi da veggente della show girl, che quello stesso anno convolò a nozze con Francesco Russo. Alcune foto della sfarzosa cerimonia nuziale (a sinistra uno degli scatti del matrimonio) vennero pubblicate sul settimanale Oggi.

A carico degli indagati è stata eseguita nella serata di ieri (29 gennaio) una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Brindisi. Il provvedimento restrittivo si fonda sulle risultanze di una complessa indagine svolta dalle fiamme gialle con il coordinamento della Procura della Repubblica di Brindisi. I particolari dell’operazione saranno comunicati nel corso di una conferenza stampa alle ore 10.30 di oggi (30 gennaio), presso la Caserma “A. Apruzzi” via Nicola Brandi 12, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi.