Finanziamento attivato in modo fraudolento: denunciate due persone

MESAGNE - I carabinieri della stazione di Mesagne, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà, per sostituzione di persona e truffa in concorso, un 50enne e una 40enne, entrambi di Casalnuovo di Napoli. In particolare, all’insaputa della denunciante, una 48enne di Mesagne, i due hanno attivato in maniera fraudolenta un finanziamento con la società Findomestic per l’acquisto di elettrodomestici nel Comune di Salerno per l’importo di circa 2000 euro, fornendo l’utenza cellulare e l’indirizzo di posta elettronica di riferimento in uso agli stessi.