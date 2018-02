Truffe agli anziani, carabinieri: "La prevenzione sta dando i suoi frutti"

BRINDISI - Continua a dare i suoi frutti la campagna di sensibilizzazione dell'Arma dei Carabinieri nel territorio provinciale, in relazione alle truffe commesse in danno degli anziani e delle fasce più deboli della popolazione. Infatti, come dimostrano recenti episodi, sono sempre più frequenti i casi di presunti truffatori cacciati con fermezza dalle potenziali vittime.

Le iniziative di contatto con gli anziani da parte dei Reparti del Comando Provinciale di Brindisi si sono incentrate nei diversi luoghi di aggregazione: uffici pubblici, uffici postali, istituti di credito, centri sociali, esercizi commerciali, circoli vari. Il reato di "truffa", nelle varie forme in cui si manifesta, è un concreto pericolo che desta grande allarme sociale soprattutto in questo particolare momento storico connotato da sfavorevole congiuntura economica. Infatti, la scelta dell'Arma di operare nei luoghi più diversi aventi quale comune denominatore la presenza degli anziani è stato l'obiettivo perseguito.

Tale "comunicazione di prossimità" operata dagli uomini e donne dell'Arma nei luoghi e strutture ove l'anziano è naturalmente presente, lo ha reso maggiormente predisposto a recepire quei piccoli suggerimenti, da attuare nel vissuto quotidiano, che si rivelano fondamentali per difendersi dal truffatore di turno.

Pertanto, il messaggio è quello di diffidare sempre e comunque da chi si presenta quale sedicente appartenente alle forze di polizia e nella circostanza non veste l'uniforme, o quale impiegato dell'INPS o di altri enti pubblici, o dipendente di aziende erogatrici di gas, acqua o luce, che magari con modi gentili e a volte accompagnato da una donna suona alla porta chiedendo di entrare in casa con nascoste finalità delittuose. Infatti, gli enti pubblici non inviano propri incaricati a domicilio e se lo fanno, lo preannunciano con comunicazione scritta.

Ecco perché non bisogna mai abbassare la guardia e dubitare di sedicenti amici di parenti, o amici dei figli, persone non conosciute che hanno un solo obiettivo quando bussano all'uscio, carpire la fiducia per truffare. Esiste un modo semplice per non cadere nelle trappole, non aprire la porta a chi non si conosce direttamente ed interrompere le conversazioni telefoniche provenienti da un call center con interlocutori che cercano di carpire notizie e dettagli su vicende familiari e personali.

Diffidare sempre e comunque di tutto e tutti poiché l'insidia è in agguato, come la comunicazione della falsa vincita di un concorso, che per riscuotere il relativo premio occorre un versamento in denaro, oppure proposte di aderire a false iniziative benefiche, ovvero richieste di aiuto in favore di familiari in presunta difficoltà. In sintesi, la capillare azione di prevenzione e informazione espletata sul territorio dai Carabinieri del Comando Provinciale di Brindisi, ha dato positivi risultati.

