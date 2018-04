Truffe ai danni di anziani: "Non abbassare mai la guardia"

SAN VITO DEI NORMANNI - Il comandante della Stazione di San Vito dei Normanni, luogotenente carica speciale Antonio Palma, nella mattinata di ieri (11 aprile) nella sala consiliare del Comune di San Vito dei Normanni, ha incontrato circa 40 anziani con i quali si è intrattenuto richiamando l'attenzione sulle truffe perpetrate nei loro confronti da persone prive di scrupoli.

La parola d'ordine che il luogotenente Palma ha trasmesso nel corso dell'interessante incontro è stata quella di non abbassare la guardia, dubitando di sedicenti amici, giovani donne che prospettano rapporti sessuali, o individui non conosciuti che hanno un solo obiettivo quando bussano all'uscio dell'anziano: carpire la fiducia per truffare o commettere altri reati, quali il furto, quindi massima allerta e attenzione.