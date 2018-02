Acquisti on line, prelievi e finanziamenti con dati di altre persone: tre denunce

Una donna ha attivato un finanziamento con dati anagrafici e busta paga di altra persona, un’altra ha prelevato denaro con carta di credito rubata e un uomo ha acquistato on line biglietti per eventi vari utilizzando codici carta Postepay fraudolentemente procurati. Tutti denunciati dai carabinieri in seguito alle querele presentate da parte delle vittime.

La donna che ha attivato il finanziamento è una 40enne di Taranto, D.T. la vittima è una 43enne di Ostuni. L'attività investigativa compiuta dai carabinieri della locale stazione ha permesso di accertare che la donna, dopo essersi procurata i dati anagrafici della 43enne ostunese, ha stipulato finanziamenti con una società finanziaria di Bologna attualmente assorbita da un istituto di credito operante in ambito nazionale, per l’acquisto di alcuni elettrodomestici.

La persona che ha prelevato indebitamente denaro con carta di credito rubata, invece, è una 22enne di Brindisi, S.S. è accusata di furto aggravato. Dalle indagini, sviluppate anche attraverso la disamina delle immagini rilevate dal sistema di videosorveglianza della banca, è emerso che la donna ha effettuato un prelievo di 250 euro dallo sportello automatico di un istituto di credito della città, utilizzando la carta di credito intestata a una 53enne di Brindisi. Quest'ultima, qualche giorno prima, aveva presentato presso i carabinieri formale denuncia del furto della sua borsa in cui vi era la carta di credito, con un appunto recante il Pin.

È un operaio di Francavilla Fontana, invece la vittima dell’acquisto con la sua carta Postapay di cinque biglietti per eventi vari. I carabinieri della stazione di Francavilla Fontana hanno denunciato un 33enne residente a Roma G.T. poiché ha effettuato, sul sito commerciale “Paypal–Mailticket”, acquisti di biglietti per eventi musicali, per l'importo complessivo di 168 euro, utilizzando i codici della carta Postepay dell'operaio francavillese, che si era procurato in maniera fraudolenta.