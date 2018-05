Trullo allacciato abusivamente alla rete elettrica: nei guai una coppia

CEGLIE MESSAPICA – Si erano allacciati abusivamente alla rete Enel, rubando energia per un importo pari a 3mila 200 euro. Una coppia residente nelle campagne di Ceglie Messapica, il 29enne M.M., del posto, e la 41enne S.M., residente a Piscicci (Matera) è stata arrestata e subito rimessa in libertà per furto di energia elettrica, a seguito di un controllo effettuato dai carabinieri della locale stazione.

I militari si sono recati presso l'abitazione rurale con annesso trullo in contrada Pisciacalze , in cui risiedono i due. Congiuntamente al personale tecnico dell'Enel, è stato trovato un allaccio diretto al cavo principale della rete di pubblica distribuzione. Il collegamento è stato realizzato allacciando al cavo dell'alta tensione di proprietà di E-Distribuzione due morsetti a molla in ferro, applicati ad un cavo elettrico della lunghezza di 50 metri; quest'ultimo è stato poi collegato all'impianto della loro abitazione.

Dagli accertamenti è emerso che S.M. è stata titolare di fornitura presso la citata abitazione attivata nel 2016 e distaccata, per morosità, nel novembre 2017. Il consumo fraudolento è pari a 17.000 Kw/h. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, dopo le formalità di rito, gli arrestati sono stati rimessi in libertà.