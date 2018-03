"Tua sorella sta litigando con un ex": fidanzati denunciati per procurato allarme

TORCHIAROLO - "Tua sorella sta litigando con un ex". Lei chiama i carabinieri e i militari corrono sul posto e scoprono che non c'erano alun litigio e che si era trattato di uno scherzo fatto dal fidanzato. Risultato: lui e lei sono stati denunciati per procurato allarme.

Sono stati deferiti in stato di libertà M.I. 34enne e S.F.32enne, conviventi, entrambi residenti a Lecce, di fatto domiciliati nella marina di Lendinuso di Torchiarolo. Gli accertamenti hanno evidenziato che S.F. volendo fare uno scherzo alla convivente M.I., l'ha chiamata telefonicamente riferendole di una violenta lite in corso tra sua sorella e l'ex convivente. Pertanto, M.I. ha contattato il numero di emergenza 112 richiedendo un immediato intervento dei carabinieri, comunicando un pericolo in atto, di fatto inesistente. La stessa, ai reiterati tentativi di essere ricontattata dall'operatore della Centrale Operativa per fornire ulteriori particolari in merito alla vicenda, non ha mai risposto al telefono. Inviati sul posto, i militari hanno constatato che non vi era stata alcuna lite e che si era trattato di uno scherzo che l'uomo aveva fatto alla convivente.