Tumore al seno, anche l'Andos di Brindisi alla maratona in rosa

BRINDISI - Anche le donne dell'Andos di Brindisi hanno partecipato alla maratona in rosa che ieri ha invaso le strade di Bari per raccogliere fondi da destinare a progetti per la prevenzione del tumore al seno e per sostenere chi è in cura: 17mila iscritte a conferma dell'importanza dei controlli medici. "We can win togher", hanno ripetuto ai nastri di partenza. "Possimo vincere insieme".

Magliette rosa e scarpe da ginnastica le brindisine hanno attraversato le principali arterie del capoluogo pugliese, dove si è svolto l'evento Race for the cure, organizzato da Komen Italia, associazione presieduta da Riccardo Masetti dell'ospedale Gemelli di Roma.

Alla manifestazione hanno preso parte il presidente regionale, Linda Catucci, e il componente del comitato scientifico regionale, Stefano Burlizzi, senologo dell'ospedale Perrino Di Brindisi. Le partecipanti dell'Andos di Brindisi, l'associazione delle donne operate al seno, hanno dato prova di grande determinazione. "Il ricavato sarà destinati al finanziamento di progetti per la prevenzione del tumore al seno e per il supporto alle donne operate", spiega Burlizzi.

Il prossimo autunno, Komen potrebbe portare a Brindisi la carovana della prevenzione. "L'obiettivo - prosegue Burlizzi - è garantire controlli gratuiti senologici e ginecoloci, con il supporto dei medici locali".

