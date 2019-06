Turista tedesco annega poco a nord di Brindisi, rischio per i soccorritori

BRINDISI - Un cittadino tedesco di 36 anni è annegato stamani nel mare in tempesta sulla costa a nord di Brindisi, sotto gli occhi di un compagno di viaggio originario di Berlino, come la vittima. La tragedia è avvenuta tra la Conca e Lido Brin, in un tratto di piccole spiaggette tra la scogliera, dove la risacca diventa particolarmente forte proprio a causa della conformazione del litorale. Oggi è in corso una mareggiata da maestrale, che ha fatto esporre la bandiera rossa a tutti gli stabilimenti balneari. Ma le spiagge libere di Brindisi non dispongono di un dispositivo di salvataggio.

Hanno tentato invano di prestare soccorso quattro brindisini che si trovavano nei pressi, ma hanno dovuto a loro volta fare i conti con la corrente di risacca e le ondate. In quel momento il turista si trovava a una quarantina di metri dalla riva, ma forse era già privo di conoscenza. Uno dei quattro soccorritori ha rischiato grosso, raccontano i testimoni. Il luogo è stato raggiunto da una squadra di sommozzatori dei Vigili del Fuoco e da una partenza, inviata sempre dal comando provinciale di Brindisi. Non c'era purtroppo più nulla da fare.

La salma è stata riportata a riva dal mare, e composta sulla battigia dagli stessi Vigili del Fuoco, che poi - constatato l'avvenuto decesso - hanno lasciato il campo ai poliziotti della Sezione volanti e alla Guardia costiera, per gli accertamenti di polizia giudiziaria, l'identificazione della vittima, l'ascolto dei testimoni e dell'amico del turista deceduto, per informare subito l'ambasciata tedesca in Italia. Da quanto si è appreso, i due amici erano alloggiati in un bed and breakfast di Brindisi, e sarebbero dovuti ripartire domani, domenica.