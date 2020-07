Pugni alla moglie davanti ai figli, uomo finisce ai domiciliari

TUTURANO - Prende a pugni la moglie davanti ai figli, procurandole lesioni al viso. Un 30enne di Tuturano è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione per maltrattamenti in famiglia. In particolare, i militari, a seguito di una chiamata arrivata al Nue112 nel pomeriggio di ieri, martedì 7 luglio, sono intervenuti presso un'abitazione di Tuturano dove l'uomo era intento ad aggredire, verbalmente e fisicamente, la moglie davanti ai tre figli minori. Futili motivi alla base delle violenze che hanno procurato alla donna lesioni al viso. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso un’abitazione diversa da quella familiare.

