Ubriaco al volante finisce contro palo della pubblica illuminazione: denunciato

FRANCAVILLA FONTANA - I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica, un 30enne di Sava (Ta), A.C. Mentre era alla guida dell’auto del padre ha perso il controllo del veicolo ed è finito contro un palo della pubblica illuminazione. Ha riportato traumi in diverse parti del corpo e gli è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 1,25 g/l. La patente di guida è stata ritirata.

Va ricordato che l’articolo 186 del codice della strada “Guida sotto l’influenza dell’alcool” punisce le condotte di chi guida in stato di ebbrezza alcolica. Le sanzioni contemplate al secondo comma puniscono tutti i conducenti sorpresi alla guida con tassi alcolemici che superano il limite massimo consentito di 0,5 grammi di alcool per litro di sangue, sfociando in responsabilità penali già da valori superiori a 0,8.