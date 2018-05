Ubriaco al volante si schianta contro recinzione di abitazione: denunciato

OSTUNI – Si è concluso con una denuncia per guida in stato di ebbrezza un incidente che si è verificato sulla strada provinciale 28 che collega Ostuni a Francavilla Fontana: nei guai un 29enne di Ostuni, F.C.

Il giovane ha perso il controllo dell’auto andando a sbattere contro il muretto a secco che delimita il giardino di un’abitazione privata. Trasportato all’ospedale civile di Ostuni e sottoposto ad alcol e drug test è risultato positivo all’abuso di sostanze alcoliche con tasso alcolemico pari a 1.39 g/l. Ritirata la patente di guida. L’art.186 del Codice della strada “Guida sotto l’influenza dell’alcol”, punisce le condotte di chi guida in stato di ebbrezza alcolica. Le sanzioni previste dal secondo comma, puniscono tutti i conducenti sorpresi alla guida con tassi alcolemici che superano il limite massimo consentito di 0,5 grammi di alcol per litro di sangue, sfociando in responsabilità penali già da valori superiori a 0,8.