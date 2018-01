Ubriaco non si ferma all’Alt: arrestato dopo inseguimento e incidente

FRANCAVILLA FONTANA – Ubriaco non si ferma all’Alt dei carabinieri: fermato e arrestato dopo lungo e pericoloso inseguimento. Protagonista di questa vicenda un 25enne di Oria, G.C. E’ accaduto nella notte tra ieri e oggi, domenica 21 gennaio.

I fatti

Ad arrestarlo i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana. Il giovane intorno alle 4, a Oria, alla guida della propria Audi A4, non si è fermato al segnale di alt, intimato da un equipaggio della Radiomobile, impegnato in un controllo alla circolazione stradale, scatenando il caos. È stata ingaggiata una pericolosissima fuga lungo le vie del centro cittadino, durante la quale l’Audi zigzagava e percorreva contromano alcune strade per seminare i militari all’inseguimento.

Dopo alcuni minuti, nel corso dei quali ha messo a repentaglio, oltre che la propria vita e quella dei militari e quella di ignari automobilisti, ha perso il controllo del veicolo andando ad impattare contro un guard-rail a protezione della linea ferroviaria Brindi-Taranto, che ha abbattuto finendo sui binari, dove è stato costretto a fermarsi. Raggiunto dai carabinieri, l’uomo è stato sottoposto ad accertamenti che hanno rivelato un tasso alcolemico oltre il limite consentito, sanzionato per una serie di violazioni al Codice della strada e arrestato. Dopo le formalità di rito, come disposto dal pubblico ministero di turno è stato rimesso in libertà.