Fucile a canne mozze e cocaina in bagno, e pistola nel cassetto

CELLINO SAN MARCO – Fucile a canne mozze e cocaina nascosti nei bagni, e pistola con colpo in canna nel cassetto di un mobile. Probabilmente Raffaele Occhinero, 32enne di Cellino San Marco, si era premunito in caso di visite sgradite, ma non certo da parte dei carabinieri, che non annunciano certo con una telefonata. E infatti i militari dell’Arma locale sono stati bravi a scegliere il posto e il momento giusto, e sono riusciti a trovare senza troppi problemi armi e droga.

Occhinero, che a conclusione del servizio dei carabinieri è stato scortato al carcere di Brindisi, aveva piazzato in uno dei bagni di casa un fucile semiautomatico da caccia, con la canna accorciata, in un sacco di plastica, con il serbatoio pieno di cartucce, e altre di scorta (in totale otto).

In un cassetto c’era invece una vecchia pistola semiautomatica Beretta calibro 7.65 con matricola abrasa come il fucile, e con quattro cartucce. In un secondo bagno, all’interno di un mobile con specchiera, nascosti in un calzino, sono stati rinvenuti dai carabinieri della stazione di Cellino San Marco 45 grammi di cocaina suddivisa in quattro involucri di cellophane da 10 grammi ognuno e un altro da 5 grammi.