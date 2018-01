Mini-serra di canapa indiana in casa: arrestato e rilasciato

Arrestato, e rimesso in libertà su disposizione del pm di turno, un 31enne trovato in possesso di tre piantine di Cannabis indica che coltivava in una mini serra creata in casa. Ad operare, i carabinieri della stazione di Mesagne, che hanno tratto in arresto in flagranza di reato l'uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Oltre alle tre piante di canapa indiana, dell’altezza di 13 centimetri, nella camera da letto della persona sottoposta a perquisizione i militari hanno trovato anche 8 grammi di marijuana già pronta all'uso.

I carabinieri della stazione di Tuturano, invece hanno tratto in arresto in flagranza di reato A.P. di 55 anni, del luogo, per evasione. L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso da una pattuglia dell'Arma locale in una strada adiacente alla propria abitazione, sprovvisto della necessaria autorizzazione. Dopo le formalità di rito, l’arrestato, è stato riaccompagnato in casa per proseguire la misura degli arresti domiciliari.