Un uomo senza biglietto minaccia conducente della Stp: arrestato

BRINDISI – Ha minacciato un conducente di un pullman della Stp, dopo aver tentato di salire a bordo del mezzo senza biglietto. Grazie al tempestivo intervento dei carabinieri del Norm della compagnia di Brindisi è stato arrestato un nigeriano di 31 anni, Ionah Oshionebo, che ieri sera (30 dicembre) ha dato in escandescenze, presso una fermata del capoluogo.

Il conducente, resosi conto che lo straniero era sprovvisto del titolo di viaggio, lo ha invitato a scendere dalla vettura. Ma il 31enne ha iniziato a inveire nei confronti del dipendente della società di trasporto pubblico, impedendogli di riprendere il servizio.

I militari, una volta sul posto, lo hanno ammanettato e condotto in caserma. Da lì il nigeriano, di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, è stato trasferito in carcere, con l’accusa di per minaccia ad incaricato di pubblico servizio ed interruzione di un servizio di pubblica necessità.