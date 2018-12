Un'altra tartaruga Caretta caretta morta e spiaggiata ad Apani

BRINDISI - Ancora il triste spettacolo di un esemplare adulto di tartaruga Caretta caretta privo di vita e spiaggiato sulla costa brindisina. Lo segnala un cittadino che lo ha notato e fotografato sulla spiaggia di Apani, in corrispondenza dello stabilimento balneare Guna, al confine con l'Area marina protetta di Torre Guaceto.

La presenza della carcassa è stata segnalata alla Guardia Costiera. Vale la pena ricordare che in caso di rinvenimento di tartarughe ancora in vita è opportuno avvertire anche il Consorzio di gestione di Torre Guaceto, che dispone di un centro di cura e riabilitazione per le tartarughe, o può comunque provvedere al trasferimento in altri centri per i casi più gravi.