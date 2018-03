Una corona di fiori in mare per non dimenticare la tragedia Kate I Rades

BRINDISI - Il comitato antirazzista Cobas organizza un sit in con lancio di fiori in mare mercoledì 28 marzo alle 16,30 sul lungomare del porto di Brindisi, nella ricorrenza dell’affondamento della nave albanese Kater I Rades avvenuto il 28 Marzo 1997 per ricordare tutti i morti in mare nel tentativo di arrivare sulle coste italiane e dire no a politiche razziste e xenofobe.

"E’ sempre più necessario rispondere nelle piazze a chi dell’odio verso gli altri ne sta versando a piene mani, scatenando anche comportamenti omicidi. Alle responsabilità delle nazioni, tra cui ampiamente l’Italia, impegnate in guerre cosiddette umanitarie e al furto delle materie prime ,attraverso tangenti con governanti compiacenti, si risponde con l’odio per chi scappa. Si scambiano quindi i colpevoli con le vittime", scrive in una nota Roberto Aprile.