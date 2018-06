Mi rubo due sedie al bar: incastrato dal sistema di videosorveglianza

A Brindisi i carabinieri della stazione Centro, una volta esaminate le registrazioni del sistema di videosorveglianza di un locale pubblico, hanno identificato e deferito alla procura per furto aggravato il 48enne C.P., il quale, agli inizi di maggio si era accomodato a tarda ora a un tavolino dell’area antistante il bar in questione, aveva ordinato e consumato una bevanda, e poi dopo aver pagato il conto era andato via portandosi appresso due sedie. Ci sono volute alcune settimane, ma alla fine il responsabile è stato incastrato.

Due giovani di Carovigno sono invece i protagonisti di un furto avvenuto in casa di un 41enne del luogo. E anche questa volta i carabinieri, quelli della stazione locale, sono stati aiutati nelle indagine dall’esame delle videoregistrazioni dei sistemi di sorveglianza della zona. Ad agire, il 20enne G.C. e un 17enne.

I due, dopo aver forzato la porta d’ingresso dell’abitazione della vittima, si sono impossessati di un televisore. Poi si sono allontanati a piedi per le stradine del centro storico. Il maggiorenne è stato arrestato per furto aggravato in con corso, e poi rimesso in libertà. Il minorenne è stato segnalato a piede libero alla magistratura competente. Il televisore è stato recuperato in casa del 20enne.