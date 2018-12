Uno in giro senza patente, l'altro con un coltello: denunciati due giovani

Reiterazione della guida senza patente e porto ingiustificato di strumento atto a offendere: questi i reati contestati a due uomini sottoposti a controllo dai carabinieri nell’ambito di servizi di controllo della circolazione stradale.

Un 28enne originario di Campi Salentina (Lecce) e domiciliato a Torre Santa Susanna, è stato sorpreso senza patente, mentre percorreva via Latiano, a Francavilla Fontana, alla guida di un motociclo Piaggio Hexagon. Il controllo è stato effettuato dai carabinieri del Norm della locale compagnia. La vicenda ha avuto strascichi in sede penale in quanto il ragazzo era recidivo.

A Latiano, invece, un 18enne del posto è stato sorpreso in possesso di un coltello a scatto di genere proibito della lunghezza di 15 centimetri, custodito nella tasca del giubbotto. L’arma è stata sottoposta a sequestro. L’arma è stata sottoposta a sequestro dai carabinieri della locale stazione.