Auto rubata localizzata col Gps: denunciato mesagnese

MESAGNE - I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Brindisi hanno denunciato a piede libero per ricettazione di autovettura un uomo di 48 anni di Mesagne. La pattuglia del Norm era stata indirizzata sulla statale 7 per Mesagne dalla sala operativa, dove il sistema di rilevazione satellitare Gps aveva segnalato la presenza di una vettura rubata a Martina Franca a una donna del luogo. Grazie anche a immagini di un circuito di videosorveglianza, il conducente dell’auto veniva identificato dai carabinieri, che immediatamente hanno raggiunto l’abitazione del soggetto: fuori dalla casa c’era l’auto ricercata. La perquisizione successiva ha consentito di rinvenire, occultato sulla credenza della cucina, anche un grammo di eroina, per cui la persona in questione è stata segnalata alla prefettura come assuntore. Il veicolo è stato restituito alla legittima proprietaria.