In casa fucili detenuti illegalmente, i carabinieri lo arrestano

ORIA – Arrestato in flagranza di reato ad Oria dai carabinieri dell’Arma locale un uomo di 58 anni trovato in possesso di due fucili detenuti illegalmente, mentre non vi è traccia di un terzo fucile appartenuto al genitore dell’indagato, arma che ora i militari stanno cercando.

I carabinieri si sono recati nell’abitazione della persona in questione per un controllo specifico, accertando che i due fucili non erano stati denunciati dal possessore. Una delle due armi era monocanna, di fabbricazione artigianale e del calibro 16, ed era priva di matricola.

I riscontri documentali sull’origine dei due fucili non ha avuto esiti, e il 58enne non è stato in grado di fornire spiegazioni sul possesso e la provenienza degli stessi, per cui è stato tratto in arresto, in questo caso obbligatorio.

Come già detto, oltre ai due fucili illegalmente detenuti, è stata riscontrata l’assenza di un fucile legalmente detenuto dal padre della persona arrestata, deceduto nel 1974. Riguardo all’arma scomparsa sono state diramate le ricerche.