Picchiava la moglie davanti ai figli minori: arrestato un marito violento

SAN VITO DEI NORMANNI – Veniva picchiata di contino, anche in presenza dei figli minori. Dopo due anni, finisce l’incubo di una donna di 41 anni originaria della Romania, residente a San Vito dei Normanni. Il marito violento è stato arrestato dai carabinieri della stazione di San Vito, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Brindisi, per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Da quanto appurato dagli stessi carabinieri, i maltrattamenti andavano avanti dal 2017, fino allo scorso mese di ottobre. Le indagini sono scaturite da una denuncia sporta dalla vittima.