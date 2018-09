Uomo rompe i lunotti delle auto e il vetro della Tac: panico al Perrino

BRINDISI – Si sono vissuti momenti di panico la scorsa notte (fa venerdì 28 e sabato 29 settembre) nel Pronto soccorso dell’ospedale Perrino, dove una persona di origine africana ha dato in escandescenze, minacciando i presenti e rompendo i vetri di almeno tre auto, oltre al vetro della sala d’attesa della Tac.

L’uomo si trovava in Pronto soccorso. In presenza di diversi pazienti, intorno alle 3, impugnando l’asta della flebo, è uscito nel parcheggio interno del nosocomio. Qui si è scagliato contro i lunotti di quattro auto, fra cui un mezzo di servizio dell’istituto di vigilanza Securpool Puglia, di cui è stato mandato in frantumi il lunotto posteriore e danneggiato quello anteriore, e la vettura di un dipendente.

Poi si è diretto verso i locali della Tac, colpendo, sempre con l’asta della flebo, la vetrata della sala d’attesa. Le guardie giurate della Securpool, sempre in prima linea per fronteggiare ogni situazione di tensione che si verifica nella struttura ospedaliera, sono subito intervenute per fermare il migrante, chiedendo contestualmente ausilio ai carabinieri.

I militari e i vigilantes, a fatica, hanno bloccato l’esagitato, per poi condurlo in caserma. Lo stesso, a quanto pare, aveva creato problemi anche nelle notti precedenti, sempre all’interno del Perrino. Grande è stato lo spavento per le persone che hanno assistito alla scena.

